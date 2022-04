Blauwe Sluis zit velen in het bloed: ‘We gaan zeker swingen’

fotoserieAPPELTERN/BLAUWE SLUIS - Johan van den Berg en Hans van den Broek staan bij het dijkhuisje van Van den Berg in de buurtschap Blauwe Sluis. Het is zaterdagavond acht uur en ze gaan bijna vertrekken naar de revival party van discotheek De Blauwe Sluis. Wat ze verwachten? ,,Veel mannen, weinig vrouwen.”

Even verderop ligt het pand waar eens de disco was. Nu herbergt het een escape room. Ertegenover ligt logement De Stoep. Daar was ook een disco in die tijd. Of eigenlijk een dancing voor het wat ruigere werk: geen gladde disco maar rock. Vaak ging dansend publiek van de ene naar de andere swingtent. Of naar de Kikvorsch in Altforst, nu een opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

Het zijn vervlogen tijden.

De discobol draait

Die tijden van disco in Blauwe Sluis herleven deze zaterdag een paar kilometer verderop in het paviljoen van recreatiebedrijf Riverside Outdoor aan de overkant van de grote plas Gouden Ham. Daar draait de discobol. Daar flitsen de lampen. Daar ligt de vloer vol met platen voor concentrische bonte lichtjes.

Angelique Verploegen en Ingrid Rijk hebben er zin in. ,,Ik kwam altijd in de Blauwe Sluis”, zegt de Dreumelse Verploegen. ,,Zeker weten dat ik vanavond ga swingen.” Ze gaan los vanavond.

Het kost de nodige tijd. De eerste paar uur zijn het slechts een paar durfallen die hun discomoves ten tonele spreiden. De meeste van de 300 gasten zitten aan tafeltjes herinneringen op te halen bij een bitterbal en een goed glas bier. Of ze staan op de dansvloer om bij te kletsen met vrienden die ze lang niet meer zagen. Af en toe zie je een heup wiegen. Komt een net iets te ronde buik even in beweging.

Discobloed

Maar het discobloed kruipt waar het niet gaan kan. De muziek van toen, voorzien van een eigentijdse beat, is nog steeds onontkoombaar voor de dansspieren. I got ants in my pants and I need to dance, zoals James Brown ooit zong. Het komt allemaal weer terug. Relight my fire, onweerstaanbaar. Le frique, c’est chique, en je bent weer in 1978.

Ad Mulders, organisator en Sluis-dj, ziet dat het goed is. Zijn ogen twinkelen, hij lacht breeduit.De bassen dreunen door zijn lijf. Hij draait zelf ook deze avond. Hij wist niet wat er gebeurde toen de 300 kaarten voor deze zaterdagse Sluisreünie binnen een mum van tijd waren uitverkocht. ,,Toen heb ik er een extra party op zondag aan toe gevoegd.” Zondag was het programma op een wat ouder publiek gericht.

Ieder weekend nog draaien

Dat is ook het publiek dat Harry de Man bedient: jongere ouderen en oudere jongeren, zeg maar. De oud Blauwe-Sluis-dj staat zaterdag achter de draaitafel. Maar hij hoeft niet bang te zijn dat hij het kunstje heeft verleerd. ,,Ik draai nog steeds in heel Nederland. 33-plus party’s en 40-up disco nights. Ieder weekend. En ik dans zelf ook nog steeds.” Dansen voor veertigers en vijftigers op hún muziek van toen, is populair. Revival is hip.

Dat blijkt ook op de reünie van De Blauwe Sluis. ,,Dat was een gouden tent”, vindt Harry de Man. Even later staat hij heupwiegend achter de magische draaitafel en gooit hij de ene vette beat na de andere tegenaan.

Voor de matinee van zondag zijn er nog kaartjes. Dan is het vooral jaren-70-muziek die de klok slaat. Dus wie aandrang voelt...

Feestgangers stuurden ons de volgende beelden:

