Boeren en gemeenteraden trekken samen op in Maas en Waal: actievoeren zonder wanklank, het kan

‘Ik ben een boerenzoon en slaap al weken onrustig’

Het is 1994. Op zijn boerderij spreekt Sicco Mansholt (86). ,,We moeten het platteland bewaren als een waardevol deel van de maatschappij. Hoe? Door de kleine boeren te beschermen”, zo lees ik in De Graanrepubliek. De kleine boer zou een aanvullende uitkering moeten krijgen, voor grote boeren is geen plaats meer.

3 juli