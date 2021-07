Boeren vertellen burgers ‘het echte verhaal’: ‘We willen best meer doen voor milieu, maar daar moet vergoeding tegenover staan’

Om mee te kunnen doen aan Boert Bewust moet een bedrijf positief scoren op punten als milieu, dierenwelzijn, energie en verbinding met de samenleving. Wij bezochten twee boerenbedrijven die aan de campagne deelnemen: De Nieuwe Schatkuil in Overasselt en De Groene Steeg in Winssen. Herbert Verploegen heeft met zijn vrouw Annelies een melkveebedrijf in Winssen met 125 dieren. Hij is ook voorzitter van de afdeling Rijk van Nijmegen van ZLTO (de zuidelijke tak van LTO).

We spreken met boer en boerin over stikstof, koeien wel of niet in de wei, onwetende burgers en aangiftes door de bezorgde bezoekers.

‘Ik lust geen aardappelen’

Ook spreken we met boerin Nicole van de Pas van boerderij De Nieuwe Schatkuil in Overasselt. Ze gaf eens een kinderfeestje voor een van haar dochters. ,,We gingen friet maken van zelf geteelde aardappelen. Eén jongetje zei: ik lust geen aardappelen. Toen hij zag dat het friet werd, zei hij: ,,Ik lust geen friet die van aardappelen gemaakt is.’’ Het geeft precies aan waarom Van de Pas en haar man John Arts meedoen aan de campagne Boert Bewust. Arts: ,,De burger staat te ver van de voedselproductie af.’’ Van de Pas: ,,We willen de mensen bewust maken van wat wij doen.’’

De Nieuwe Schatkuil ligt aan de Schatkuilsestraat, in het vennengebied tussen Wijchen en Overasselt. De opa van Arts was hier al boer. ,,Hij had een gemengd bedrijf met koeien, varkens, kippen en wat akkerbouw. In 1965 specialiseerde mijn vader zich in koeien. Hij had toen dertig dieren. In 1981 is er een stal gebouwd voor honderd melkkoeien. Dat aantal hebben we nog steeds, en zeventig stuks jongvee.’’

Waarom doen jullie mee aan Boert Bewust?

Verploegen: ,,We worden vaak verkeerd geframed. Als mensen hier komen kan ik ze het verhaal zelf vertellen. Mijn koeien staan bijvoorbeeld het hele jaar op stal. Dat is niet wat de mensen willen zien. Maar ik kan het wel uitleggen. We zijn begonnen met vijftig koeien, nu hebben we er 125. We hebben te weinig grond om ze allemaal buiten te laten grazen. Het is ook efficiënter qua arbeid en kosten. De dieren hebben het prima in de stal. Ze liggen comfortabel op strooisel, de wanden van de stal zijn open zodat er permanent frisse lucht binnenkomt. We doen dit al tien jaar zo. Het eerste jaar was het wel pijnlijk voor de dieren, en ook voor mezelf. Maar het moet wel.’’

Van de Pas: ,,Er komen ook kritische mensen op ons bedrijf. Prima, daar doen we het ook voor. Maar soms sta je wel te kijken. Laatst kregen we de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, MP) over de vloer. Er waren mensen op het bedrijf geweest die hadden gezien dat een kalf met de poten in de mest stond. Daar hadden ze aangifte van gedaan. Dat dier zou bijna verplaatst worden en daarom hadden we de stro met wat mest nog niet opgeruimd. Als zo iemand naar ons toe komt en een vraag stelt, kunnen we dat uitleggen. Maar er wordt meteen aangifte gedaan. Overigens heeft de NVWA geen enkele overtreding geconstateerd.’’

Volledig scherm Familie Van de Pas in Overasselt. © Koen Verheijden

Het lijkt tegenwoordig wel of de boeren in oorlog zijn met de rest van de samenleving. Bijvoorbeeld als het gaat om het stikstofprobleem. Veel mensen in Nederland zeggen dat de veestapel te groot is voor zo'n klein land.

Arts: ,,Ik vind niet dat de veestapel te groot is. Ik erken wel dat er een probleem is met stikstof, maar er wordt te veel naar de boeren gekeken. Wij houden een strikte registratie bij van de hoeveelheid eiwit in het voer van de koeien. Want die bepaalt hoeveel stikstof er in de mest zit. We geven ze precies genoeg eiwit om gezond te blijven en goede melk te geven.”



,,D66 wil de veestapel halveren. Maar mijn dochter wil dit bedrijf misschien overnemen. Dan moet ik investeren in een moderne stal. De bank zegt: we geven een lening als je groeit naar 150 koeien, want dan heb je toekomst. We willen best nog meer doen voor het milieu, maar dan moet daar een vergoeding tegenover staan. Ik moet wel met mijn gezin kunnen leven van dit bedrijf.’’

Quote Als de sector moet krimpen moet je het eerst kijken naar de bedrijven die het dichtst bij een Natura 2000-ge­bied zitten. Als die zouden stoppen of verplaatst worden ontstaat er ruimte die je kunt verdelen over de resterende bedrijven.

Verploegen: Ik word afgerekend op de hoeveelheid stikstof die van mijn bedrijf neerslaat op het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Dat is in mijn geval de uiterwaarden van de Waal (vier kilometer verderop, MP). Ik heb mijn twijfels bij de berekeningsmethode. De ammoniak van mijn bedrijf waait niet vele kilometers weg. De stikstofdioxiden van auto's en vliegverkeer zijn veel lichter, die komen veel verder. En hoeveel stikstof komt er uit het buitenland? Maar goed, de rechter heeft uitspraak gedaan (in de stikstofzaak die door Johan Vollenbroek was aangespannen, MP) en daar hebben wij het voorlopig mee te doen.’’

,,Als de sector moet krimpen moet je het eerst kijken naar de bedrijven die het dichtst bij een Natura 2000-gebied zitten. Als die zouden stoppen of verplaatst worden ontstaat er ruimte die je kunt verdelen over de resterende bedrijven. Dan kunnen er meer koeien buiten lopen. Het is als met zo'n schuifpuzzel: er moet eerst een stukje uit zijn voor je kunt gaan schuiven. Dat stukje is er nog niet uit.’’

Moeten de prijzen omhoog die de boeren voor hun producten krijgen?

Verploegen: ,,Ja. Er blijft nu te veel geld hangen bij de tussenhandel. Maar de voedselprijzen hoeven van mij niet te stijgen. Dan krijg je armoede en oorlog. Bovendien: als eten goedkoop is houden mensen geld over voor andere dingen en dat is goed voor de economie. Maar het moet niet te gek worden. Onze grootouders gaven 60 procent van hun inkomen uit aan voedsel, wij 6 tot 8 procent. De rest spenderen we aan luxe. Al die spullen moeten ook geproduceerd en vervoerd worden en dat put de aarde uit. Dat gaat zich tegen ons keren.’’

