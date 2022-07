Boeren voeren actie zonder botte bijl, het kan in Maas en Waal

War on Drugs strooit rock uit als toverpoe­der over duizenden DTRH-gan­gers

Tegen het decor van de ondergaande zon geeft slotact The War On Drugs een puntgaaf concert op Down The Rabbit Hole. De omstandigheden zijn nagenoeg perfect voor de breed uitgesponnen rock van zanger-gitarist Adam Granduciel en zijn bandmakkers.

3 juli