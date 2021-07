Boerenorganisatie wil ook schadevergoeding voor boeren in Land van Maas en Waal na hoogwater

Volgens ZLTO lijden honderden boeren erg veel schade doordat hun gewassen in de uiterwaarden onder water zijn komen te staan door het hoge water in de Maas en de grote rivieren. Uiterwaarden zijn weliswaar bedoeld als overloopgebied bij hoogwater, maar dat komt gewoonlijk alleen voor in de winter als het land niet bebouwd wordt. Ook grasland in de uiterwaarden is bedorven, omdat er veel rivierslib achterblijft. Vee kan dat gras niet meer eten.

Groot risico op bodemvervuiling

ZLTO denkt ook dat er een groot risico is op bodemvervuiling door de grote hoeveelheid rommel die met het rivierwater is meegesleurd. Hoe groot de schade in het Land van Maas en Waal precies is valt pas over enige tijd te zeggen. Maar een landbouwer die zijn oogst kwijt is, heeft volgens ZLTO zo tonnen euro’s aan schade.

De organisatie is ontevreden over het maaibeleid van de waterschappen. Die maaien sloten en beken steeds later om de plantengroei te beschermen. Maar sloten zijn bedoeld voor de aan- en afvoer van water en dat gaat mis als er te veel begroeiing in het water zit, vindt ZLTO. Het gevolg is wateroverlast op het land. Volgens de organisatie gaat het belang van biodiversiteit steeds vaker boven het belang van de landbouwer.