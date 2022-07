Bofkonten zijn we, vetgróte bofkonten

Zeulen met tenten, andere kampeer­spul­len en kleren: Out Of The Rabbit Hole

EWIJK - Na drie dagen Down The Rabbit Hole was het maandag Out Of The Rabbit Hole voor de laatste kampeerders. Zeulen met tenten, andere kampeerspullen en kleren. Konijnenoren nog op het hoofd of in de weekendtas. Uit de magische muzieksferen, terug naar huis, werk en studie.

4 juli