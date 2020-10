Borden Staatsbosbeheer als schietschijf in de Waaluiterwaarden

Geen spreekuur meer in poli Beneden-Leeu­wen, prikpost verdwijnt over een jaar waarschijn­lijk ook

7 oktober BENEDEN-LEEUWEN - De Waterpoortpolikliniek in Beneden-Leeuwen gaat per 1 januari dicht. Ziekenhuis Rivierenland sluit de poli, maar de prikpost in het gebouw aan de Beatrixstraat blijft nog wel open, in ieder geval tot november volgend jaar.