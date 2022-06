Fanatiek met een foamstick: senioren in Beuningen vieren jubileum

Niet zo kies, vindt hij. Knotshockey was aanvankelijk de officiële benaming. Nu is dat fithockey. Die term dekt veel beter de lading, vindt Willems en ook speelster Betty Blokhuizen (63) uit Beuningen. De verdedigster is wat minder mobiel. ,,We hebben allemaal onze mankementjes.” Als je ook maar enigszins kunt, ben je welkom in het team. ,,Het gaat om het bewegen en het plezier.”

29 leden

‘Pittige wedstrijd’

De bezoekende hockeyclub Ares startte in 2003 met fithockey. In 2006 nam de Koninklijke Nederlandse Hockeybond het landelijk over. Willems: ,,Ton van de Brand heeft het in 2009 hier in Beuningen opgezet.” Nergens anders in de regio is er een fithockeyteam. Vreemd, vindt Willems. ,,Ik hoop dat meer mensen zich bij ons aanmelden.”