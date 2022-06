Brand in Wamelse pastorie is mogelijk aangestoken

Dinsdagavond 7 juni brak er brand uit in de pastorie , de vlammen waren tot in de wijde omtrek te zien. De pastorie brandde grotendeels af. De brandweer kwam met meerdere bluswagens ter plaatse. Ook de politie was meteen aanwezig.

,,Op dit moment zijn collega’s nog druk bezig om goed in kaart te brengen wat er exact is gebeurd”, aldus de woordvoerder. De politie deed daarbij ook een oproep aan mensen om zich te melden als ze iets gezien of gehoord hadden.

Kerk en kerkhof nog dicht

In verband met de veiligheid van burgers en mogelijk instortingsgevaar, blijft de H. Victor kerk in Wamel zeker nog dicht tot 1 juli. Een aannemer onderzoekt of er geen instortingsgevaar is en controleert de elektriciteit in de kerk zonder problemen weer kan worden gebruikt. Deze staat namelijk in verbinding met de pastorie. Het naastgelegen kerkhof is ook nog niet voor bezoekers toegankelijk.