'Brandweer is straks met minder wagens wel sneller'

Oefenen

Volgens brandweercommandant Dennis van Zanten en Hans Beenakker - burgemeester van Tiel en portefeuillehouder brandweer bij de Veiligheidsregio - wordt de brandweerinzet er desondanks beter op. Dat komt doordat voor het eerst precies in kaart is gebracht hoe het zit met de opkomsttijden. ,,Waar die niet worden gehaald, investeren we in aanvullende maatregelen. Daar gaan we een behoorlijke verbetering boeken’’, belooft Beenakker. Meer chauffeurs in een ploeg, precies weten waar blusmiddelen zijn en vaker ter plekke oefenen zijn voorbeelden van maatregelen.