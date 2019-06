Brandweer over vuurtjes op strand Druten: 'Het gaat sneller als we de jongeren ze zelf laten doven’

DRUTEN - Geen echte brandstichting, maar baldadigheid. Zo beschouwt de politie de vuurtjes die jongeren dinsdagavond hadden gesticht in de uiterwaarden van de Waal bij Druten. Er werd dan ook gekozen voor een ouderwetse, vaderlijke aanpak: de jeugd moest de brandjes zelf doven. Op last van een boete, dat wel.

Rond kwart voor elf kwam de melding bij de brandweer binnen: een buitenbrand in de uiterwaarden bij Druten. ,,Toen we gingen kijken bleek het te gaan om vuurtjes die jongeren hadden gemaakt’’, zegt woordvoerder Arnie Loos van de brandweer.



,,Ze hadden wat pallets in brand gestoken. Er was geen gevaar dat het vuur zou overslaan naar de omgeving. Dan maak je een afweging: gaan we de slangen uitrollen en blussen, of laten we de jongeren het vuur zelf uitmaken?’’



,,We dachten dat de tweede optie sneller zou gaan, dus hebben we daar voor gekozen. Ze hebben de brandjes gedoogd met emmertjes water en zand. Het ging absoluut niet in een grimmige sfeer.’’

Het is geen nieuw beleid van de brandweer op de jongelui zelf aan het werk te zetten, zegt Loos. ,,Bij ieder incident kijk je naar de situatie. Als er een bos in de buurt was geweest en het vuur had kunnen overslaan, hadden we het zeker niet op deze manier gedaan. Maar nu was dit een goede oplossing.’’

‘Je moet ergens een lijn trekken’

Kort na de brandweer arriveerde ook de politie in de uiterwaard. Politiewoordvoerder Ruud Visser sluit zich wat betreft de aanpak bij de woorden van Loos aan.

,,Het was geen echte brandstichting, meer baldadigheid. Maar het mag niet. Je moet ergens een lijn trekken. Zeker met de huidige droogte is er altijd een risico dat het vuur zich uitbreidt. Daarom hebben we wel ingegrepen.’’



Maar dit keer mochten de jongeren het vuur zelf uitmaken. ,,Ze willen graag als volwassenen aangesproken worden. Dan mogen ze ook hun verantwoordelijkheid nemen. En dat hebben ze gedaan.’’