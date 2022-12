Breaking Bad in de polder: wie was het brein achter dit geïmproviseerde Deestse drugsdomein?

nieuws update Verdachte van 20 autobran­den voor de rechter • Schaatser gaat in Winters­wijk voor wereldre­cord

Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: Marathonschaatser Bart Vreugdenhil gaat voor een nieuw werelduurrecord op natuurijs in Winterswijk en de Veenendaler die verdacht wordt van twintig autobranden in de Edese wijk Veldhuizen blijft voorlopig vastzitten.

19:33