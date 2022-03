Burgemeester roept alle Wijchenaren op tot protest tegen invasie Oekraïne: ‘Oorlog in Europa beangstigt’

Voor het eerst staat er bij de VVD in West Maas en Waal een vrouw op 1: ‘Mag hier sowieso wel iets diverser worden’

WEST MAAS EN WAAL - De VVD zit al vanaf de start van de gemeente West Maas en Waal in 1985 in de gemeenteraad, maar nooit had de partij een vrouwelijke lijsttrekker. Nu wel: Ellen Jagtenberg-Poulussen leidt de partij richting de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart.

9 maart