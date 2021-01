Burgemeesters verdeeld over vuurwerkverbod: ‘Mensen moeten er gewoon verantwoord mee omgaan’

Burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld van Druten en haar collega Marijke van Beek van Wijchen sluiten zich aan bij Bruls na een relatief kalm verlopen jaarwisseling in Maas en Waal. ,,Of er een verbod moet komen? Persoonlijk vind ik van wel, al weet ik dat de meningen in de Drutense politiek verdeeld zijn", zegt Van Rhee. ,,Elk jaar die overlast, milieubelasting en gewonden. Het is toch te gek, dat we dat nog toestaan. Laten we dan een vuurwerkshow houden of een lichtshow.”