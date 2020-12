Buurt furieus om bouw woonhuis middenin de natuur van Afferden: ‘Parel van Maas en Waal verknoeid’

Niet betalen maar wel profiteren? Dat kan een winkelier straks niet meer in het centrum van Wijchen

27 november WIJCHEN - De winkeliers in het centrum van Wijchen willen een einde maken aan het fenomeen free rider. Een free rider is een winkel die niet meebetaalt aan investeringen in het centrum maar wel meeprofiteert. Het toverwoord is de Bedrijven Investerings Zone (BIZ).