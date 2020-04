Cafetariaconflict leidt tot hevige vechtpartij in Druten

Medewer­kers van gemeente Wijchen en Druten krijgen even ander werk door coronacri­sis

21 april WIJCHEN/DRUTEN - Stel je voor. Je werkt bij het gemeentelijke zwembad in Druten dat nu tijdelijk dicht is. Of je handelt normaal gesproken de vergunningen voor evenementen af. Zit je dan in deze ‘coronatijd’ werkloos thuis? Nee, zeggen de gemeenten Wijchen en Druten. Deze medewerkers springen bij op plekken waar extra veel werk is.