Camping Wighenerhorst gaat op slot na brandstichting waarbij chalets in vlammen opgingen

Column Van Buffoons tot The Eagles, muziek was altijd belangrijk

Reken ik de accordeonduetten van de buurmeisjes niet mee, dan was, denk ik, de closeharmonypop van het Twentse de Buffoons het eerste liveoptreden van een band dat ik ooit meemaakte. Het was ergens achter in de jaren 60, in de feesttent voor een halve eeuw (toen nog) harmonie Sint Barbara. Ik was beginnend puber.

27 mei