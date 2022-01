Carwash geeft eigen draai aan rotonde Druten

DRUTEN - Toen de gemeente Druten ruim een jaar geleden haar rotondes ter adoptie aanbood, leek het Marien Verhaaf van Carwash Druten wel wat. ,,Leuk om te doen om een stukje naamsbekendheid mee te krijgen.” Toch duurde het nog even voordat hij het idee met collega’s had bedacht en uitgewerkt. ,,Je wilt er met je bedrijf wel een eigen draai aan geven.”

Hij vroeg Roelofs Tuinen & Planten het plan uit te voeren. ,,Twee auto’s, een beetje in de stijl van Alfa Romeo, dat is een beetje mijn merk.”



Wielen en andere onderdelen werden aan een paar buizen vast gelast. ,,Daaromheen is een aantal taxushagen geplaatst. Die kun je mooi in een vorm snoeien.” Voilà: de wasstraatborstels.



Roelofs heeft voor Verhaaf ook nog extra plantjes op de rotonde gezet. ,,Die vormen ons logo. Dat is nu nog niet op Google Earth te zien, maar dat gaat bij een volgende update wel komen.”

‘Unieke uitstraling’

De gemeente Druten startte de adoptieactie al eind 2020. Een woordvoerder laat weten dat de rotondes er ‘een unieke uitstraling’ mee krijgen. Ook levert het een kostenvermindering op voor de gemeente, omdat het adoptiebedrijf het onderhoud voor zijn rekening neemt. ,,En het is bevorderlijk voor het maatschappelijk ondernemen in Druten.”



Er zijn in Druten in totaal tien rotondes, laat ze weten, waarvan er een van de provincie is. Zes ervan hebben al een sponsor.



,,Dit jaar komen daar twee bij, bedrijven zijn daarvoor al bezig met een ontwerp.” Wie nog een rotonde wil adopteren, heeft alleen nog kansen bij die op de Van Heemstraweg - Ticheldreef en de Scharenburg - Schipleisingel.

‘Aanwinst voor het dorp’

De duur van de adoptie van een rotonde is vijf jaar. Verhaaf besteedt het onderhoud uit aan hovenier Roelofs. De groene wasstraat op ‘zijn’ rotonde staat er sinds half december. ,,We hebben inmiddels al heel veel reacties gekregen van mensen. Dat het een aanwinst is voor het dorp en prachtig gemaakt is.”

