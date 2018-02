Celstraf geëist voor vervalsen asbestrapporten

Niet alleen bij het huis in Beek-Ubbergen zou de verdachte zo te werk zijn gegaan. De aanklacht toont een lange herhaling van zetten, van eind 2010 tot en met begin 2015. Ook bij woningen in Elst, Beuningen, Molenhoek, en Oeffelt geven de rapporten van de man groen licht voor (verdere) werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor het bekende studentencafé Stretto, in het centrum van Nijmegen: 'De geïnspecteerde ruimte of oppervlakte is vrij van waarneembare asbestverdachte materialen'.



Over de saneringen zelf, vaak uitgevoerd door andere bedrijven, zegt het niets. Maar de vermeende vervalste rapporten verklaarden hoe dan ook dat er geen asbest (meer) in de gebouwen was aangetroffen, voor of na werkzaamheden. Is dat dan ook echt zo?



De officier van justitie kon het tijdens de zitting niet zeggen. ,,Maar als je niet kunt vertrouwen op wat er in een rapport staat, weet je niet of er asbest is. Dat kan grote risico’s geven voor wie daar werkt’’, stelde ze.