Comeback Kid Michel Lepoutre toch weer op het Drutense pluche

Drugsonder­zoek: Elstenaar Angelino H. op vrije voeten, Berry K. uit Afferden blijft vastzitten

In een onderzoek naar de in- en uitvoer van grote partijen drugs, drugsgrondstoffen en ketamine blijft de 59-jarige hoofdverdachte Berry K. uit Afferden vastzitten. Zijn 39-jarige medeverdachte Angelino H. uit Elst mag om medische redenen wél per direct buiten de cel verder op zijn strafzaak wachten.

18 maart