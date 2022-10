Cruiseschip in Druten voor Oekraïense vluchtelingen blijft zes maanden langer; gastgezinnen lopen terug

Oekraïense vluchtelingen kunnen langer blijven op het cruiseschip in de Waalhaven aan de Veerdam in Druten. De gemeente verlengt het contract van deze noodopvanglocatie tot en met 28 februari. Het aantal gastgezinnen voor Oekraïners in Maas en Waal loopt juist terug.

Sinds mei worden op het schip in Druten zo'n 135 gevluchte Oekraïners opgevangen. Aanvankelijk voor een half jaar, maar omdat het nog steeds oorlog is in Oekraïne, heeft de gemeente besloten het huurcontract voor het cruiseschip te verlengen. ‘De opvang en begeleiding van de Oekraïense mensen op het schip verloopt rustig en goed’, aldus de gemeente. ‘Een groot deel van de volwassenen heeft inmiddels werk in de regio en de kinderen gaan naar school.’ Druten kijkt alvast naar de mogelijkheid om het opvangschip aan de Veerdam ook vanaf maart 2023 aan te houden. ,,We voeren nu gesprekken met de reder”, laat een woordvoerder weten.

In de gemeente West Maas en Waal kunnen sinds half mei gevluchte Oekraïners terecht: in een deel van voormalig verzorgingshuis Henricus in Wamel verblijven 43 mensen, in voormalig Hotel Yasemin in Altforst 53. ,,We zijn in gesprek met beide partijen om tot verlenging over te gaan”, laat een woordvoerder weten.

Familieleden naar Nederland

In de verschillende Maas en Waalse dorpen zijn er tientallen particuliere gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen een plek hebben gegeven. Zij worden financieel ondersteund door de gemeenten. De Drutenaar Maurits Klaver coördineert sinds maart een deel van deze opvang. Al voor de zomer zag hij dat het aanbod van opvangplekken bij mensen thuis, stagneerde. Er is nu zelfs een terugloop van gastgezinnen. ,,Terwijl er nog wel behoefte aan is. Oekraïners die hier zijn willen graag hun familieleden naar Nederland halen.” Een aantal gezinnen heeft hij naar de stacaravans op het Asdonckterrein in Beuningen gebracht. Ze hebben zo meer privacy. ,,Het is toch anders als je bij mensen in huis zit.”

Op het Asdonckterrein zijn 40 stacaravans door de gemeente neergezet. Die kunnen daar vijf jaar blijven staan. Aan het eind van de week zijn ze naar verwachting allemaal bezet, vertelt een woordvoerder. ,,Voornamelijk door families die nareizen.” Ook zij ziet dat er nauwelijks nieuwe gastgezinnen bij komen.

Doorstromen

In het oude gemeentehuis van Wijchen wonen 130 gevluchte Oekraïners, met name vrouwen en kinderen. Eerder werd voor deze locatie al besloten de opvang ook tot 1 maart 2023 te verlengen. Daarna wordt het gebouw gesloopt in het kader van het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer. De vluchtelingen kunnen dan doorstromen naar de 81 appartementen die aan de Oude Klapstraat komen, waar plaats is voor maximaal 180 mensen gedurende twee jaar. Na die tijd zijn de appartementen voor Wijchense starters en jongeren.