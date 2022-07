Dé Batenburgse Dag weer een succes

Column gedonderdag ‘Het Leven is vurrukkul­luk’: zelden had ’n mens zóveel gelijk

En de rust keerde weder, na dagenlang opgefokte stennis over duizenden mensen die in de ganzenpas in en rond Nijmegen lopen of feesten, na wekenlang Radio Tour de France luisteren en bij tijd en wijle luisteren of kijken naar het Europese kampioenschap voor nationale dameselftallen voetbal.

28 juli