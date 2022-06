De boom die op een vrolijke, slungelige puber lijkt

Mijn tattoo en ik Gert heeft een tattoostu­dio in Overasselt: ‘Ik ben begonnen op mijn eigen dijbeen’

In de serie ‘Mijn tattoo en ik’ vertellen mensen over hun tatoeages. Gert van der Meijden (59) heeft een tattoostudio in Overasselt: ‘Mijn trots? De twee tattoos van mijn vader op mijn buik’.

21 juni