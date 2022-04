De Broeders gaan onder toeziend oog van de Koning en Koningin van de helling af: ‘Heerlijk dat het weer kan’

In de file voor een plek voor je bruiloft: veel feestloca­ties voorlopig volgeboekt

GROESBEEK/MALDEN - Mensen hebben weer zin in een feestje en dat is te merken bij de feestlocaties in de regio. Sommige uitspanningen zitten tot in het najaar volgeboekt, en 2023 begint al aardig te lopen. ,,Veel mensen willen ‘nu, nu, nu’ een feest. Maar dat gaat gewoon niet.”

22 april