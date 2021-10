De bus zit weer vol in Druten: ‘Dit kun je niet maken’

Vooral jongeren gebruiken lijn 89 om ’s ochtends naar Nijmegen te reizen, zegt Thoonen, bijvoorbeeld voor hun school of opleiding. ,,Maar bij het busstation zaten de bussen vanochtend vol. En dat gebeurt vaker. De mensen staan als koeien in de rij en worden als varkens in een hok gepropt. Dit kun je niet maken. Als je de bus mist, moet je dus een half uur wachten. Met het risico dat je te laat komt voor je examen of proefwerk.’’



Volgens Thoonen slaat de bus zowel in Druten als in Nijmegen geregeld haltes over omdat er geen plek meer is. In Druten gebeurt dat onder meer bij de halte Scharenburg, die veel gebruikt wordt door reizigers uit Horssen. Bij Breng is daar niets over bekend.



Halte Scharenburg wordt als belangrijk gezien: er wordt juist in geïnvesteerd om het busvervoer op de lijn Druten-Nijmegen te verbeteren. Maar reizigers uit Horssen fietsen nu al door naar Druten, zegt Thoonen. ,,Als dit zo blijft, kun je die halte net zo goed opheffen.’’