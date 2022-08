‘De grootste kunstmarkt van Nederland’ wordt gehouden in Wijchen; en bestaat 50 jaar

Een verjaardag is het ook. De Wijchense Kunstmarkt ziet Abraham. ,,Het is het vijftigste jaar, maar de 49-ste editie.” In 2020 was er geen markt vanwege corona. ,,Vorig jaar hadden we zo’n gekke looproute vanwege de coronamaatregelen.” Volgend jaar viert de voorzitter van stichting Kunstmarkt Wijchen nog een keer feest: de vijftigste editie in plaats van het vijftigste jaar. Hij lacht. ,,We melken het jubileum twee keer uit.”