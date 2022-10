De kringloopwinkel van Onze Lieve Heer in Horssen bestaat vijftig jaar

HORSSEN/BERGHAREN - Het begon in 1972 met de verkoop van heiligenbeelden die overbodig waren geworden in kerken en kloosters. Nu bij het vijftigjarig bestaan is Fluminalis in Horssen van vader Jan (74) en zoon Harald Peters (49) wereldleider in het opkopen en doorverkopen van kerkinterieur.