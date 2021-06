Deze advocaat begon crowdfunding na brand in super Wijchen: ‘Ongelijkheid en armoede baren mij zorgen’

interviewWIJCHEN - Toen de Syrische supermarkt Tayba Markt in Wijchen door brand verwoest werd, begon advocate Caren Schipperus meteen een inzamelingsactie. Toch omschrijft ze zichzelf als ‘niet heel gevoelig’. Meningen heeft ze wel, en die steekt ze niet onder stoelen of banken.

Caren Schipperus groeide op in een gereformeerd gezin, eerst in Rotterdam en later in Apeldoorn. Ze studeerde rechten in Rotterdam. ,,Daarna ging ik aan de slag bij Poelmann van den Broek Advocaten in Nijmegen. Ik ben daar weggegaan toen ik het gevoel kreeg dat ik als vrouw niet dezelfde kansen kreeg als mijn mannelijke collega’s. Ik kreeg kinderen en wilde één dag minder gaan werken. Die uren wilde ik over de andere dagen verdelen. Dat kon niet. Toen dacht ik: zak d’r maar in, en ben ik voor mezelf begonnen.’’

Later had ze in Wijchen een kantoor met de advocaten Willy Brink en Frank Janzing. Nu leidt ze haar eigen praktijk, Alex Advocaten. Met Janzing heeft ze nog een losse samenwerking. ,,Ik houd me vooral bezig met publiekrecht, de verhouding tussen burgers of bedrijven en de overheid. Ik heb vooral zakelijke opdrachtgevers. Veel zaken gaan over vergunningen en bestemmingsplannen.’’

Volledig scherm Caren Schipperus. © Eveline van Elk

Heeft uw jeugd in een gereformeerd gezin u gevormd?

,,Eerst gingen we elke zondag naar de kerk, later werd dat minder. Zelf heb ik afstand genomen van het geloof. Het heeft best goede kanten, zoals barmhartigheid en naastenliefde. Maar van het idee van schuld en boete moet ik niks hebben.’’

Dan, fel: ,,En artikel 23 van de Grondwet (artikel dat de oprichting van scholen met een religieuze achtergrond mogelijk maakt, MP) moet meteen afgeschaft worden. Opzouten daarmee! Geloof is iets voor achter de voordeur en voor in de kerk, maar niet voor op school. Dat houdt alleen maar tegenstellingen in stand, en traditionele rolpatronen.’’