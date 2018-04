Deze man kocht de kerk van Puiflijk: 'Misschien volgen er meer'

Hoe zit het met Afferdense en Deestse waarden?

9:31 DEEST - Het waterveiligheids- en natuurproject Afferdense en Deestse Waarden moet in 2019 voltooid worden. Met een extra inspanning voor de nieuwe natuur. Die 'toegift voor de natuur' staat centraal in de informatiebijeenkomst die voorzien is op 17 mei in Deest.