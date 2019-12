Diena Kruisbergen, levend monument uit Wamel, is niet meer

Naakte Wijchenaar bevredigt zichzelf in de vrieskou

29 december WIJCHEN - De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag een melding binnen dat een naakte man zichzelf aan het bevredigen was op het Sint Jorispad in Wijchen. De vrieskou was blijkbaar geen belemmering voor de man om buiten aan zijn trekken te komen.