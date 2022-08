Dijkensport krimpt na corona: ‘2022 is een tussenjaar’

BENEDEN-LEEUWEN - Moest Dijkensport vroeger vaak nee verkopen, nu is het omgekeerde het geval. ,,Schrijf je in, er is plek genoeg”, zegt voorzitter Freek van Wamel van het grote sportevenement dat in het eerste weekend van september plaatsvindt.