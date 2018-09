Vijftig jaar in dienst Boldershof staat niet in de CAO

12:55 DRUTEN - Het is nog niet eerder voorgekomen, iemand die vijftig jaar in dienst is van 's Heeren Loo. ,,Er staat niets over in de CAO en van de directie heb ik ook helemaal niets gehoord'', vertelt Janneke Gramser uit Druten. Niet dat het de 65-jarige jubilaris wat deert. Ze geniet volop van het feestje dat collega's voor haar hebben georganiseerd.