‘Doppenambassadeur’ Theo krijgt een lintje: ‘Ik ga veel voor de spiegel staan’

Hij nam een stapel folders mee van BultersMekke Assistancedogs, een stichting die honden opleidt om mensen met een lichamelijke of psychische beperking te helpen in het dagelijks leven. Van den Broek zet zich er al negen jaar met ziel en zaligheid voor in. Op een bijzondere manier. Hij verzamelt doppen. Die verkoopt hij aan een recyclebedrijf. De opbrengst gaat naar BultersMekke.

,,Ambassadeur”, Van den Broek corrigeert burgemeester Marijke van Beek tijdens haar lovende woorden in de aanloop naar de uitreiking van zijn lintje. Ze noemde hem de doppenkoning van Nederland. Dat klopt volgens hem niet.

Een van de grootste inzamelpunten

Negen jaar, eigenlijk iets te kort om in aanmerking te komen voor een lintje, vertelt Van Beek: ,,Iemand moet zich vijftien jaar onbezoldigd inzetten. Daar voldoet Theo niet helemaal aan.” Toch kreeg hij een lintje. ,,In Wijchen waren we daar snel uit en we zijn blij dat Den Haag er ook mee ingestemd heeft.” Van den Broek is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

,,Een paar weken geleden was ik genomineerd voor Wijchenaar van het jaar. Dat is niet doorgegaan. Nu weet ik waarom.” Hij glundert.

Van den Broek werd onder meer vergezeld door zijn 92-jarige moeder, zijn dochter en nichtjes. Ook Erika Bulters, directeur en instructeur van BultersMekke was aanwezig: ,,Overal in het land zijn inzamelpunten van doppen, maar die van Theo is wel een van de grootste.”

100.000 kilo

Hij is er dan ook ongeveer 70 uur per week mee bezig, vertelt Van den Broek. Doppen ophalen bij mensen, naar de opslag in Overasselt brengen. Doppen sorteren. Zijn beperking, hij heeft maar één hand, zit hem niet in de weg. ,,Ik denk dat ik in totaal nu zo’n 100.000 kilo doppen ingeleverd heb.” In Wijchen zijn er drie of vier mensen die een hond via BultersMekke hebben gekregen.

Hoe de dinsdag er verder voor hem uit zou zien, was voor hem een verrassing. Maar een ding zou niet ontbreken: ,,Veel voor de spiegel staan.”