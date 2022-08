Dorpendeal Altforst weer een stap verder: provincie geeft geld voor ontwikkeling van het dorp

De verenigingen in Maas en Waals kleinste dorp (dorpsplatform Altforst Actief, dorpshuis De Uithof, basisschool De Tweestroom, voetbalvereniging AAC-Olympia, jongerenvereniging Jeugd van Altforst en seniorenvereniging 50+ Altforst) willen dat de leefbaarheid van het dorp verbetert. De provincie Gelderland geeft hiervoor een subsidie van 142.000 euro, de gemeente 80.000 en het dorp zelf 20.000, in totaal dus 242.000 euro.

Er zijn genoeg wensen in Altforst. Dorpshuis De Uithof wil al jaren een moderner en duurzamer gebouw. Basisschool De Tweestroom is binnen 5 tot 10 jaar toe aan nieuwbouw. Voor het voetbalcomplex van AAC-Olympia zijn er de nodige ontwikkelingen. Niet in de laatste plaats is er natuurlijk ook woningbouw. Daarvoor ligt een aantal plannen op tafel. In Altforst-Oost zouden de meeste woningen moeten komen. Het leidde een maand geleden tot een petitie van dorpsbewoners die ze overhandigden aan verantwoordelijk wethouder Ans Mol. Zij wil eerst kijken naar twee andere, kleinschalige woningbouwprojecten en Altforst-Oost meenemen in de Dorpendeal.