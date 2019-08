Druten: ‘Geen leger, geen machinegeweren in huis Festim Lato in Afferden’

AFFERDEN/DRUTEN - In het huis aan de Kerkdam in Afferden waar de enkele maanden geleden vermoorde Festim Lato woonde, zijn volgens de gemeente Druten nooit automatische wapens gevonden. Wel zijn er in december 2017 twee handvuurwapens en een nepwapen gevonden. Volgens Druten is er niets gebleken van een ‘leger in opbouw’ , zoals De Telegraaf eerder berichtte.

Dat laat de gemeente Druten weten naar aanleiding van vragen van de politieke partij Dorpslijst Afferden. Lato wierp zich op als zelfbenoemde president van de republiek Chameria. De Telegraaf meldde eind juli dat Lato op het terrein van het Afferdense huis een privéleger zou hebben getraind. De boerderij zou als ‘kazerne’ hebben gefungeerd.

Signalen over activiteiten rond de woning

De gemeente laat weten dat de berichtgeving in De Telegraaf tot onrust heeft geleid. ‘Wij hadden dezelfde zorgen toen in 2016 en 2017 bij de politie en toenmalig burgemeester Van Riswijk diverse signalen binnenkwamen over activiteiten rondom deze persoon en woning’, schrijft ze in een persbericht. Van Riswijk hoorde toen dat er vlaggen bij de woning hingen en dat er mensen in militaire kleding rondliepen. ‘Het beeldmateriaal dat door de media wordt weergegeven stamt ook uit deze periode’, laat de gemeente weten.



Druten heeft de signalen onderzocht en contact gelegd met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Uit het onderzoek bleek dat Lato in de woning mensen liet overnachten, iets dat niet mocht. Daartegen heeft de gemeente, in afstemming met het RIEC opgetreden in februari 2018. Daarna heeft ze gecontroleerd of de woning niet meer illegaal als slaapplaats voor Lato’s medestanders werd gebruikt. Dat bleek volgens Druten niet het geval.

‘Het beeld klopt niet’

‘Het beeld dat naar voren komt in De Telegraaf is dat de gemeente alles wist en niets deed. Dat er een militair trainingskamp was en continue zwaar bewapende militairen rondliepen. Dat beeld klopt niet’, schrijft Druten.

Het RIEC heeft sinds medio 2018 de woning aan de Kerkdam in de gaten gehouden nadat ‘de zaak tot rust was gekomen’, laat Druten weten. De gemeente hield sindsdien contact met het RIEC om te vragen of er nog verdachte activiteiten waren in het huis waar de gemeente alert op moest zijn. Dat was niet het geval, liet het RIEC weten.

Dwangsom geldt nog

Na de controle in februari 2018 was de woning enkele maanden gesloten. Daarna hebben de gemeente en de politie toezicht gehouden op het huis. In september 2018 bleek er weer iemand te wonen, naast Lato. De gemeente heeft een dwangsom opgelegd om die man, die eerder ook al was weggestuurd, uit het huis te krijgen. De dwangsom geldt nog steeds en de woning wordt ook na Lato’s dood in de gaten gehouden.

De eigenaar van de woning had een huurcontract met Lato. Hij maakt het huis klaar om het weer te gaan verhuren.