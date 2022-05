Druten wil weten hoe inwoner denkt over nu en later

Het ene, actuele onderzoek is een enquête onder 2500 inwoners en ondernemers die de gemeente eenmaal per twee jaar houdt. Zij hebben medio mei een brief met vragen op hun deurmat gevonden. Bureau Enneüs voert dit onderzoek uit. Het is later terug te lezen op waarstaatjegemeente.nl.



Daarnaast is er een online enquête waaraan alle inwoners van de gemeente mee kunnen doen. Die gaat over de vraag hoe Druten er in 2035 uit zou moeten zien. De vragen gaan onder meer over energieopwekking, openbaar vervoer, veiligheid, speelvoorzieningen, monumenten, elektrische auto's en groenonderhoud. Het onderzoek is te vinden op druten.swipocratie.nl.