Duimen voor Zeeltje Rock!: ‘Ik ben maandag meteen in de telefoon geklommen’

Helmond heeft er, sinds zijn gesprek met de gemeente Druten afgelopen maandag, weer vertrouwen in dat de drie muziekdagen op 20, 21 en 22 augustus door kunnen gaan. Dat vertrouwen was even weg na nieuwe coronamaatregelen vrijdag.



,,Ik ben maandag meteen in de telefoon geklommen. Zeeltje kan in ieder geval doorgaan in de zitversie: iedereen met een vaste zitplaats op 1,5 meter. Maar als de maatregelen na 13 augustus weer verspoelen, kunnen we er ook een staand festijn van maken.”