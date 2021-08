Eef van de Geijn (86) reed jaren de ambulance, en glundert nog een laatste ritje lang

Maandag werd hij thuis opgehaald aan de Markt in Druten door Stichting Ambulance Wens. Via de Waalkade en de Eerste Hulp van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen kwam hij 's middags aan op de ambulancepost van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in Beuningen. Op de vraag hoe het was geweest, hoefde Van de Geijn niet te antwoorden. De 86-jarige glunderde van top tot teen.

Zijn passie

,,Hij is dementerend”, zegt zijn dochter Rian de Kruijf - Van de Geijn. ,,Hij heeft nog heldere momenten en dan heeft hij het altijd over de ambulance.” Het was zijn passie.



Kwam de Drutenaar van zijn werk bij de PTT dan begon zijn dienst voor de ambulancepost aan de Kattenburg een half uur later. Soms kwam hij ’s ochtends pas thuis, om weer aan de slag te gaan voor de PTT.

,,Hij had graag huisarts willen worden”, zegt dochter Rian. Maar studeren mocht hij niet. Hij moest de meelhandel van zijn ouders overnemen.

Momenten van herkenning

In Beuningen stond oud-collega Simon te wachten, verpleegkundige destijds. De dag zat vol momenten van herkenning. En van verhalen. Zoals dat van dat ongeval waarbij ook een paard betrokken was. Het menselijk slachtoffer ging mee in de ambulance.

Van de Geijn vond nog een stukje tong op de plek des onheils, zegt hij. Hij nam het mee. ,,In het ziekenhuis vertelden ze me dat die van het paard was.”