Een buitenkans: Druten krijgt Nijmeegse kiosk voor 1 euro

DRUTEN - Pik in, het is winter, dacht de gemeente Druten. Nijmegen wil van haar Franse kiosken af. Druten kocht er een voor 1 euro. Een symbolisch bedrag. ,,Een mooi voorbeeld van circulair werken tussen Nijmegen en het Land van Maas en Waal.”

Dat vindt initiator van de aankoop, wethouder Willy Brink. Want hergebruik van de kiosk in Druten is duurzamer dan hem af te voeren.

Toen Brink een aantal maanden geleden in De Gelderlander las dat de gemeente Nijmegen vijf kiosken van de hand wilde doen, leek het hem een goed idee er een voor Druten aan te schaffen, vertelt hij. ,,Drutenaren hebben al langer de wens om de Markt te pimpen. Dat plein kan wel wat gebruiken.”

Het is een van de plekken waar de kiosk kan komen, volgens de wethouder. ,,De Veerdam is ook een mogelijkheid. Maar we denken er nog over na.”

Geen commercieel bedrijf

Brink denkt dat de verhuizing voor de zomer gerealiseerd zal zijn. ,,Het is een hele operatie. Ik hoop dat we hem meteen op de plek kunnen zetten waar hij komt en niet eerst hoeven op te slaan.” Dat zou zonde van het geld zijn, vindt hij. Mocht het toch nodig zijn, dan kan de opslag op de Gemeentewerf.

In de kiosk in Nijmegen (ter hoogte van Molenstraat 138) zit nu een bloemenzaak. ,,Bij ons komt er in beginsel geen commercieel bedrijf in. Ik denk eerder aan een informatiepunt voor toerisme, of KleiGoed.” Deze stichting verzamelt documenten en materialen van de vroegere grofkeramische industrie in Maas en Waal. Maar het is op dit moment nog koffiedik kijken wat het wordt, aldus de wethouder.

Ondernemers hebben een stem

De kiosken zijn in Franse stijl gemaakt en twintig jaar geleden neergezet op verschillende plekken in het centrum van Nijmegen. Nu verdwijnen ze een voor een. Ze zouden niet meer passen in het straatbeeld of in de weg staan.

Komt de kiosk op de Markt in Druten, dan wordt deze waarschijnlijk aan de zijkant van het plein gezet, denkt Brink. ,,Maar we raadplegen dan eerst nog de ondernemers die daar zitten.”