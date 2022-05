Een Glazen Huis, gebouwd van maïs en spijkerbroeken: ‘Van auto’s wassen tot allerlei challenges, voor Oekraïne’

Een baal viltachtige stof, gemaakt van versleten spijkerbroeken. Het is niet het eerste materiaal waar je aan denkt voor de isolatie van een huis. Maar bij het Glazen Huis op het Maaswaal College aan de Oosterweg in Wijchen wordt het gebruikt. Het wordt in kratten gestopt die onder het huis, geïnspireerd op het huis van de 3FM-actie Serious Request, worden aangebracht. Zo wordt voorkomen dat de warmte de bodem in trekt.