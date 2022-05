Eerder samenwonen dan gepland: Olaf haalde zijn Oekraïense Natasha naar Winssen

De twee geliefden zouden pas over twee of drie jaar gaan samenwonen, vertellen ze. Maar het noodlot doorkruiste hun plan. Lytvynenko is nu al in Winssen. Sinds 28 februari. Vier dagen na de eerste aanval van de Russen.



Lytvynenko: ,,Twee weken daarvoor hoorden we al geluiden dat het stond te gebeuren. De man van een vriendin waarschuwde me.” Broeders: ,,Meteen gaan, dat was het beste.” Ze stapten allebei in de auto. Lytvynenko ging met haar dochter Sasha (17) en hondje Busia richting het westen, Broeders met een vriend naar het oosten. Broeders: ,,We spraken af in Roemenië, bij de grens. Ik heb ze naar Nederland gereden.” Hij is blij dat Lytvynenko het trauma van de bombardementen door haar tijdige vertrek bespaard gebleven is.