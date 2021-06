Eigenaar islamitische supermarkt Wijchen wanhopig na brandstichting: ‘Ik weet niet wat we nu moeten doen’

WIJCHEN - De ontsteltenis over de brand die in de nacht van woensdag op donderdag een islamitische supermarkt in het centrum van Wijchen verwoestte , is groot. De politie gaat uit van brandstichting en zoekt getuigen. De Syrische familie die de winkel runt, is ten einde raad.

,,Dit lijkt wel een aanslag”, klinkt het vanaf een balkon vlakbij de uitgebrande Tayba Markt, een supermarkt en halal slagerij. Voorbijgangers blijven in de Wijchense Spoorstraat staan. ,,Dit is toch niet normaal!” Om het uitgebrande pand hangt een rood lint, handhavers houden omstanders op een afstandje. Het glas van de winkel is kapot, binnen zijn verbrande levensmiddelen en zwartgeblakerde winkelkarretjes te zien. De politie is al bezig met een buurtonderzoek, een rechercheteam is onderweg.

‘We werken hard’

De brand brak vlak voor 02.00 uur uit en werd ontdekt door de bewoonster van het appartement boven de winkel, vertellen haar buren. ,,Ze zag vlammen en kwam in paniek naar ons”, vertellen de bewoners van de woning ernaast. ,,We hadden nog niets van de brand gemerkt, we lagen vast te slapen, maar hebben natuurlijk direct de brandweer gebeld.” Ruim een uur zijn brandweerlieden bezig geweest om het vuur uit te krijgen. Ze wisten te voorkomen dat het vuur naar andere panden oversloeg, maar de schade aan de winkel is groot. Opmerkelijk is ook dat de achterkant van het winkelpand is besmeurd met witte verf.

Quote Het is ongelofe­lijk. We hebben geen idee waarom dit gebeurt

Tranen in de ogen

De kleine islamitische supermarkt wordt gerund door een Syrisch echtpaar. Vijf jaar geleden kwamen ze met hun gezin vanuit Syrië naar Nederland. Verslagen zitten ze op de stoep, tegenover hun uitgebrande zaak waar ze zes maanden geleden mee zijn begonnen. Een oudere mevrouw komt op hen af en geeft ze een bosje bloemen. ,,Ik vind dit zo erg voor jullie. Heel veel sterkte.”

Jehad Al Ouwer veegt tranen uit zijn ogen. Hij begrijpt er niets van, zegt hij. Hij had met niemand ruzie, heeft niets raars meegemaakt. ,,We werken hard, hadden alles mooi gemaakt. Ik weet niet wat we nu moeten.”

Volledig scherm Grote schade aan de Islamitische supermarkt Tayba Market in Wijchen. De politie gaat uit van brandstichting. © Eveline van Elk

Brand kan aangestoken zijn

Ze hebben vijf kinderen. De jongsten zijn deze donderdagochtend op school of bij de opvang in Wageningen, waar ze wonen. Ze zoeken nog een huis in Wijchen. Volwassen zoon Mohanad helpt mee in de zaak en zit bij zijn ouders. Hij vertelt dat de brand kan zijn aangestoken. ,,Ik hoorde dat er mogelijk benzine naar binnen is gegooid. Het is ongelofelijk. We hebben geen idee waarom dit gebeurt.”

Wat de situatie nog moeilijker maakt, is dat ze de zaak nog niet hadden verzekerd, vertelt hij. ,,Het was nog zo nieuw, we hadden het nog niet geregeld.”

Camerabeelden

De politie laat weten ook uit te gaan van brandstichting. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, maar het onderzoek loopt volop. Naast buurt- en sporenonderzoek zet de politie in op het verzamelen van camerabeelden.

Een van de ondernemers uit de buurt bevestigt in elk geval beelden te hebben van een persoon die aan de achterkant van het pand in de weer is met verf. Die opnames zijn al gedeeld met de politie. Overigens is het niet duidelijk of de bekladding met de brand verband houdt, de politie houdt hier wel rekening mee en doet er onderzoek naar.