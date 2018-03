Eitje van eigen boer nu ook in de winkel uit de automatiek in Beuningen

De producten van die bedrijven liggen achter luikjes in de automaat. Met een keuze op een touchscreen kan de klant zijn producten aanwijzen. Na betaling met een betaalpas klikt het vakje open en kan de klant zijn spullen meenemen.



De boerderijautomatiek in deze vorm is een nieuw concept in het winkelcentrum van Beuningen. Gertjan: ,,We vinden het belangrijk dat mensen weten waar de producten vandaan komen, namelijk rechtstreeks van onze eigen boerderijen. Zo komt het vers vanaf het bedrijf hier in de winkel terecht.’’



Het tweetal heeft de winkelruimte gehuurd voor twee jaar. Sven: ,,We hadden bij onze bedrijven al jaren een automaat staan. Samen bedachten we dat we dat ook in een winkel zo konden doen.’’