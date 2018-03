Elf gloednieuwe 'serieuze mannenspeeltjes'

BENEDEN-LEEUWEN/LIENDEN - Niet op één kazerne, maar bij een paar honderd brandweerlieden in de regio gaat de komende weken het hart sneller kloppen: elf gloednieuwe tankautospuiten staan op hen te wachten. De eerste wordt zaterdag in Beneden-Leeuwen onthuld. ,,Die wagen is onze belangrijkste gereedschapskist."

Welgeteld 5,4 miljoen euro investeerde de brandweerregio Gelderland-Zuid in de elf wagens. Behalve in Leeuwen komen er acht in de Betuwe: op de kazernes in Lienden, Beusichem, Waardenburg, Buren, Ochten, Opheusden, Kesteren en Dodewaard. De laatste twee exemplaren gaan naar Millingen en Ubbergen. Brandweerwagens hebben een levensduur van vijftien tot twintig jaar.

Opkopers

Enkele afgeschreven wagens - onder andere die van Buren en Lienden - blijven in de regio: als reservevoertuig of om mee te oefenen. De anderen gaan naar opkopers en verdwijnen veelal naar voormalige Sovjet-republieken. ,,Polen en Tjechië willen ze al niet meer. Daar gingen ze twintig jaar geleden heen, maar hun veiligheidsnormen zijn ook omhoog gegaan", zeggen Beneden-Leeuwens postcommandant Maickel van Os en materieelinkoper Rene Rieken van de brandweer Gelderland-Zuid.

Volledig scherm De nieuwe tankautospuit Beneden-Leeuwen, met een zwarte deur als nieuwe styling © DG De leek op straat ziet aan de nieuwe brandweerwagens maar één verandering: één gitzwarte achterdeur voor de cabine, waar voorheen alles brandweerrood was. ,,Nieuwe styling van de Oostenrijkse wagenbouwers", weten Van Os en Rieken. Een opvallend detail in de look van een brandweerwagen. ,,Best mooi eigenlijk."

Volledig scherm Ook nieuw: de digitale bluswaterpompen. © DG Achter de deuren en rolluiken grotere moderniseringen. Vooral de voortaan digitale pomp zal opwinding in de kazernes geven. En voortaan heeft elke wagen ook een extra dompelpomp bij zich. Die was niet verplicht, maar Gelderland-Zuid had er graag wat extra budget voor over. ,,Hoeft er tussen de waterbron en de pomp in de wagen - die het water met kracht naar de brand stuurt - niet meer slechts 10 maar maximaal 30 meter te zitten." Minder kans dat het voertuig zich in de modder vastrijdt. ,,Deze vernieuwing op de wagen vereist nogal wat opleiding."

Trots is het duo op het 'schoon werken'. Uit een hoekje tovert Van Os een soort waskraantje. ,,Je hebt vaak te maken met veel rotzooi of roet. Dan kunnen we meteen na het incident ter plaatse de handen wassen en ons desgewenst afspoelen. Ook gaan de gebruikte, vieze pakken niet meer mee: die gaan in zakken en worden door een apart bedrijf opgehaald. En die brengen desgewenst ook meteen nieuwe, schone kleding mee."

Volledig scherm De extraatjes: een aparte dompelpomp links en rechts het 'washoekje'. © DG

De laatste noviteit is een lier aan de voorzijde. Is dat bijzonder? ,,Ja toch wel. Daarmee kunnen we een voertuig waarmee we aan de slag gaan eerst vastzetten en stabiliseren. Om te voorkomen dat die auto verder de sloot inglijdt als we hulp gaan verlenen."

Quote Met een lier aan de voorzijde kunnen we een auto stabiliseren, voor ie verder de sloot inglijdt. Maickel van Os en Rene Rieken, brandweer Gelderland-Zuid