Energietoeslag in Wijchen ook voor ‘schrijnende gevallen’ boven de inkomensgrens

Het Rijk geeft mensen met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm een toeslag van 800 euro om de sterke prijsstijgingen van de laatste tijd te compenseren. Vooral energie is veel duurder geworden. Dat is met name een gevolg van de oorlog in Oekraïne. Volgens het CBS betaalt een gemiddeld gezin op basis van de prijzen van gas en elektriciteit van januari dit jaar 2800 euro per jaar aan energie. Dat is 86 procent meer dan in januari 2021.