Er gaan meer dan een fles vol klontjes in een fles cola

En nu drink ik dus meestal water. Een glas of zes, zeven per dag is niks, en bij dit weer drink ik vaak nog meer. Ik snapte er niks van, toen zij daar jaren geleden mee begon: water, wat is dáár nou aan?



Maar goed, heel af en toe, bijvoorbeeld als ik nog moest rijden, dronk ik weleens Spa in plaats van Coca Cola. Nee, vooral geen Pepsi, want dat had een zoete namaak. Maar gaandeweg legde ik me erbij neer dat ook Coca gewoon suikerwater is: er gaan, geloof ik, meer dan een fles klontjes in een fles cola.