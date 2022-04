Ex-hoofdagent bekent misbruik 14-jarig meisje en hoort eis van 21 maanden, advocaat: ‘Celstraf leidt alleen maar meer tot meer ellende’

In de maanden daarna ging het kwaad tot erger en kwam het ook tot binnendringen. Het slachtoffer stapte in september 2020 naar de politie. Er volgde een aangifte en de Wijchenaar werd opgepakt. Hij bekende het misbruik tussen april 2015 en augustus 2016. De periode dat het slachtoffer nog geen 16 was. Ook tegenover de rechtbank gaf de verdachte het misbruik toe.