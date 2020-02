Feestteam en Jumbobaas Frits van Eerd scoren met traditionele carnavalsklanken: Fan van Jou

‘Bekladder’ voetbal­club Deest wil mindere periode in zijn leven afsluiten: ‘Het was stom van mij’

10:27 ARNHEM/DEEST - Ja, wat hij gedaan heeft, is niet goed te praten. Die bekladdingen had de 40-jarige Wijchenaar niet moeten aanrichten bij voetbalclub SCD’33 in Deest. Maar hij was boos, héél boos. Nu wil hij verder met zijn leven.