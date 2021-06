Felle brand bij bedrijfsgebouw in Wijchen, treinverkeer tijdelijk stilgelegd

Meer psychisch kwetsbare mensen moeten zelfstan­dig gaan wonen in Beuningen

8 juni BEUNINGEN - Met de geplande nieuwbouw de komende jaren in Beuningen wil de gemeente meteen ook plaats maken voor mensen met psychiatrische problemen. De helft van de mensen die in 2017 in een instelling woonde, moet over tien jaar zelfstandig wonen, met begeleiding.