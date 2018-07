FNV: Schippers Maasveren onderbreken stakingen

Volgens Cees Bos van FNV Havens vinden de schippers het 'heel vervelend' dat juist het publiek de dupe is van het cao-conflict. ,,Daarom lassen ze deze korte adempauze in.''

De FNV benadrukt dat bij alle acties het uitgangspunt was om de overlast voor forensen en scholieren tot een minimum te beperken. Zo zijn er veel publieksvriendelijke actiedagen geweest

Tot nog toe heeft het bestuur van Stichting De Maasveren nog geen enkele poging gedaan om met de veermannen tot een oplossing te komen, meent de bond. Volgens de stichting is het echter onzin dat met 5 cent extra per kaartje de looneisen kunnen worden ingevuld. Daar is volgens de stichting zo'n 20 cent verhoging voor nodig.